У кремлі не налаштовані на швидке припинення вогню – The Telegraph

Раніше повідомлялося, що Білий дім прагне досягти перемир'я до Великодня.

Дональд Трамп і владімір путін розійшлися в думках щодо перспектив мирних переговорів про війну в Україні.

Про це пише The Telegraph.

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що США "з оптимізмом" дивляться на те, що саміт у Саудівській Аравії в понеділок прокладе шлях до "повномасштабного" припинення вогню і покладе край трирічній війні. Однак у Кремлі заявили, що зустріч "тільки починається" і що попереду чекають "складні переговори".

"Ми тільки на початку цього шляху", - попередив прес-секретар кремля Дмитро Пєсков.