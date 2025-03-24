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У кремлі не налаштовані на швидке припинення вогню – The Telegraph

24 березня 2025, 09:53
У кремлі не налаштовані на швидке припинення вогню – The Telegraph
Фото: Reuters
Раніше повідомлялося, що Білий дім прагне досягти перемир'я до Великодня.
Дональд Трамп і владімір путін розійшлися в думках щодо перспектив мирних переговорів про війну в Україні.
 
Про це пише The Telegraph.
 
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що США "з оптимізмом" дивляться на те, що саміт у Саудівській Аравії в понеділок прокладе шлях до "повномасштабного" припинення вогню і покладе край трирічній війні. Однак у Кремлі заявили, що зустріч "тільки починається" і що попереду чекають "складні переговори".
 
"Ми тільки на початку цього шляху", - попередив прес-секретар кремля Дмитро Пєсков.
 
Раніше повідомлялося, що Білий дім прагне досягти перемир'я до Великодня. При цьому Україна і Європа висловили стурбованість тим, що росія затягує переговори, щоб виграти час на полі бою, що, ймовірно, розчарує Трампа, який обіцяв швидке припинення війни.
 
Як пише The Telegraph, джерела, близькі до Трампа, повідомили, що він готовий чекати на правильну угоду, але дехто сказав, що він починає сердитися через триваючі ракетні та безпілотні атаки, що відбуваються, незважаючи на обіцянки обох сторін про міні-перемир'я.
 
"Він буде розчарований, якщо Україна і Росія продовжать бомбити інфраструктуру та енергетику", - сказало одне з джерел.
 
Однак інші близькі до президента США люди кажуть, що температура в Білому домі залишається спокійною і що потрібно "довіряти процесу".

 

війна в УкраїніКремльросія окупанти

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