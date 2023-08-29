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ПОЛІТИКА

У кремлі оцінили слова Папи Римського про "велику росію"

29 серпня 2023, 15:08
У кремлі оцінили слова Папи Римського про
Фото: Vatican Media
Ватикан спробував пояснити скандальну заяву Папи Франциска про "велику росію", яка викликала обурення України.

У кремлі назвали "дуже втішною" заяву Папи Римського Франциска із прославленням російських царів. 

Про це повідомляє Reuters у вівторок.

 Глава Ватикану був розкритикований за те, що минулого тижня порадив російській молоді пам'ятати, що вони є "нащадками великої росії", спадкоємцями царів, таких як Катерина II і Петро I, якого президент путін ставив як приклад для виправдання війни рф проти України.

"Ніколи не забувайте про спадщину. Ви спадкоємці великої росії: великої осії святих, правителів, великої росії Петра I, Катерини II, тієї імперії - великої, освіченої, країни великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, ви спадкоємці великої матінки росії, йдіть вперед з цим. І дякую вам. Дякую за ваш спосіб бути росіянами", - сказав Папа Франциск молодим росіянам.

Речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що понтифік "знає російську історію дуже добре". При цьому прессекретар путіна зазначив, що ця "історія має глибше коріння, а спадщина не обмежується тільки Петром або Катериною".

За його словами, історичними питаннями займається держава та школа. "Те, що слова понтифіка звучать із цими зусиллями в унісон, дуже втішно", - сказав Пєсков.

Тим часом Ватикан заявив, що Папа Римський не мав наміру прославляти російський імперіалізм.

"Папа мав намір спонукати молодь зберігати й пропагувати все позитивне у великій російській культурній та духовній спадщині, а не звеличувати імперіалістичну логіку та державних діячів, про яких він згадав, щоб вказати на деякі історичні періоди відліку", - повідомив офіційний представник Ватикану Маттео Бруні.

У МЗС України заявили, що слова Папи Франциска - звичайна імперіалістична пропаганда, якими Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок та знищення сотень українських міст та сіл.

ПАПА РИМСКИЙвійна в Україні

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