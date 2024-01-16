У кремлі посилюють заходи цензури

Керівництво рф хоче змусити замовкнути стурбованих родичів, які незадоволені мобілізацією військових.

кремль посилює заходи цензури, щоб обмежити критику російської війни в Україні напередодні президентських виборів у березні 2024 року.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Депутати Держдуми рф від правлячої партії "Єдина росія" запропонували законопроєкт, який дозволить російському уряду конфіскувати майно в осіб, засуджених за поширення "фейкової" інформації про російських військових.

Деякі джерела російських опозиційних ЗМІ вже повідомили про російські розслідування та арешти за нібито поширення "фейкової" інформації про російських військових, включаючи конкретні випадки проти опозиційного журналіста та дружини мобілізованого.

"Родичі російських мобілізованих все частіше скаржаться на поводження російських військових з мобілізованими, і кремль, ймовірно, хоче змусити замовкнути стурбованих родичів, щоб зберегти гарний вигляд напередодні президентських виборів, як раніше оцінювало ISW", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що кремль намагається використати міф про Велику Вітчизняну війну, щоб підготувати російську громадськість до тривалої війни в Україні. Водночас це суперечить нинішньому рівню мобілізації росії та марним спробам президента рф путіна запевнити росіян, що війна не матиме тривалого внутрішнього впливу.