Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У кремлі продовжують розповідати про можливу зустріч Трампа і путіна: деталі

29 червня 2025, 16:57
У кремлі продовжують розповідати про можливу зустріч Трампа і путіна: деталі
Фото: Reuters
Дату ймовірної зустрічі у Путіна назвати не можуть
У кремлі не можуть назвати час і місце ймовірної зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора путіна, однак кажуть, що вона можлива "будь-якої миті".
 
Про це сказав помічник президента рф Юрій Ушаков. 
 
"Йде робочий контакт постійно з американцями, питання на порядку денному є, але поки що у практичну площину не перейшло. Однак сторони мають на увазі так чи інакше його підняти, і я думаю, що ця зустріч цілком може відбутися, де і коли - поки що сказати важко, звичайно", - сказав він.
 
Відповідаючи на уточнююче питання про терміни проведення цієї зустрічі, Ушаков наголосив, що це може відбутися будь-якої миті і що "це багато в чому залежить від лідерів".
 
За його словами, можливо, відбудеться зустріч, до якої готуватимуться серйозно команди, а можливо, "лідери домовляться просто побачитися та особисто обговорити якісь питання, після чого дадуть команди своїм підлеглим". 
 
"Такий варіант теж можливий, звичайно. Але кращий, звичайно, варіант, який має можливість все-таки пропрацювати якісь документи, щоб ця зустріч була більш результативною, більш значущою, суттєвішою для подальшого розвитку", - сказав помічник путіна.
 
Також він підкреслив, що нинішній діалог з адміністрацією президента США "має дружній характер", мовляв, "москва розраховує на реальні зрушення".
 
"Нормальна йде розмова. Вона поки що не привела до радикальних рішень або змін усієї картини наших двосторонніх відносин. Але сама робота носить корисний характер і несе характер дружнього партнерського спілкування. Я знаю по собі, який характер мали контакти телефоном, передусім з людьми Байдена. Зараз дещо по-іншому. Це вже певною мірою дає надію на те, що будуть і реальні зрушення ", - сказав Ушаков.
 
Своєю чергою прессекретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що Рросію неможливо підштовхнути до переговорів щодо України новими санкціями.
 
"Що серйозніший пакет санкцій, які, я повторюся, ми вважаємо незаконними, тим серйознішими, скажімо так, як від рушниці віддача в плече. Все-таки це - гостра зброя", - сказав представник кремля.
 
При цьому Пєсков не сумнівається, що ЄС погодить новий пакет санкцій:
 
"Очевидно, що у нас вже майже за чотири роки з'явилася якась резистентність, і ми вже навчилися, як мінімізувати наслідки таких пакетів. Це все вимагатиме додаткової роботи. Зрештою, світ клином не зійшлося на цих санкціях", - зауважив він.

 

Кремльвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Саміт
Політика
Саміт "татка" НАТО і мучеництво України. Через задобрювання Європою Трампа загине більше українців – Філліпс О’Браейн
Переклад iPress – 29 червня 2025, 22:02
Політика
"Потьомкінський" саміт НАТО шле вбивчі сигнали. НАТО щойно здало Україну путіну – британські ЗМІ
Переклад iPress – 27 червня 2025, 14:08
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Політика
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 27 червня 2025, 10:57
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Політика
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Переклад iPress – 27 червня 2025, 08:37
Перемога опортунізму над ідеологією.
Політика
Перемога опортунізму над ідеологією. "Таткові" Трампу байдуже НАТО – Bloomberg
Переклад iPress – 26 червня 2025, 14:26
Політика
"Татко" Трамп виходить на перший план. НАТО схиляється перед його вимогами – The Times
Переклад iPress – 26 червня 2025, 11:15
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Політика
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Переклад iPress – 26 червня 2025, 07:33
Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Політика
Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Переклад iPress – 25 червня 2025, 14:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється