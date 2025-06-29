У кремлі продовжують розповідати про можливу зустріч Трампа і путіна: деталі

Дату ймовірної зустрічі у Путіна назвати не можуть

У кремлі не можуть назвати час і місце ймовірної зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора путіна, однак кажуть, що вона можлива "будь-якої миті".

Про це сказав помічник президента рф Юрій Ушаков.

"Йде робочий контакт постійно з американцями, питання на порядку денному є, але поки що у практичну площину не перейшло. Однак сторони мають на увазі так чи інакше його підняти, і я думаю, що ця зустріч цілком може відбутися, де і коли - поки що сказати важко, звичайно", - сказав він.

Відповідаючи на уточнююче питання про терміни проведення цієї зустрічі, Ушаков наголосив, що це може відбутися будь-якої миті і що "це багато в чому залежить від лідерів".

За його словами, можливо, відбудеться зустріч, до якої готуватимуться серйозно команди, а можливо, "лідери домовляться просто побачитися та особисто обговорити якісь питання, після чого дадуть команди своїм підлеглим".