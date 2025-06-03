У кремлі прокоментували удар України по стратегічній авіації рф
03 червня 2025, 14:33
Фото: tass.ru
Пєсков заявив, що путін отримував інформацію про атаку "в режимі онлайн".
У кремлі нарешті зробили заяву про українську операцію "Павутина" - масштабну дронову атаку на російські аеропорти.
Про це розповів прес-секретар путіна Дмитро Пєсков.
За його словами, путін отримував інформацію про атаки України на росію в неділю "в режимі онлайн".
При цьому Пєсков для конкретних заяв про атаку запропонував дочекатися підсумків слідства.
"Триває слідство, яке розпочав Слідчий комітет рф. І була також заява Міністерства оборони. Я пропоную дочекатися результатів слідства і орієнтуватися на зміст заяви Міністерства оборони", - сказав він.