У кремлі прокоментували удар України по стратегічній авіації рф

Пєсков заявив, що путін отримував інформацію про атаку "в режимі онлайн".

У кремлі нарешті зробили заяву про українську операцію "Павутина" - масштабну дронову атаку на російські аеропорти.

Про це розповів прес-секретар путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, путін отримував інформацію про атаки України на росію в неділю "в режимі онлайн".

При цьому Пєсков для конкретних заяв про атаку запропонував дочекатися підсумків слідства.

"Триває слідство, яке розпочав Слідчий комітет рф. І була також заява Міністерства оборони. Я пропоную дочекатися результатів слідства і орієнтуватися на зміст заяви Міністерства оборони", - сказав він.