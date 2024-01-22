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У кремлі прокоментували заяви Трампа щодо припинення війни в Україні

22 січня 2024, 15:55
У кремлі прокоментували заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
Фото: Reuters
У рф не розуміють, як кандидат в президенти США Дональд Трамп хоче допомогти зупинити війну в Україні ще до своєї інавгурації.

У кремлі заявили, що не ознайомленні з намірами кандидата в президенти США Дональда Трампа “врегулювати” війну в Україні за лічені дні. У путіна не розуміють, як політик допоможе досягти миру.

Про це пишуть росЗМІ.

Як зазначається, у рф не розуміють, як кандидат в президенти США Дональд Трамп хоче допомогти зупинити війну в Україні ще до своєї інавгурації. У кремлі запевняють, що щодо цього питання не мали контактів з Трампом на дипломатичному рівні.

"Ні, у нас немає розуміння, як це може бути здійсненним. Жодних контактів із цього приводу не було", – заявив представник кремля.

Водночас Трамп неодноразово запевняв, що у разі, якщо стане президентом США, “врегулює” війну в Україні, яку розв’язала рф, за лічені дні. Крім того, політик заявляв, що якби він був при владі, повномасштабного вторгнення вдалося б уникнути.

КремльТрампвійна в Україніросія окупанти

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