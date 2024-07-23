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У кремлі пригрозили Євросоюзу: що розгнівало путіна

23 липня 2024, 16:09
У кремлі пригрозили Євросоюзу: що розгнівало путіна
Фото: tass.ru
У москві обурилися рішенням Європейського Союзу.
В кремлі обурилися та навіть пригрозили через наміри Євросоюзу спрямувати перший транш з доходів від заморожених активів рф на зброю для України. Такі дії в москві цинічно назвали "крадіжкою".
 
Про це заявив прессекретар російського президента-диктатора рф Дмитро Пєсков.
 
Пєсков зухвало прокоментував заяву головного європейського дипломата Жозепа Борреля про те, що ЄС скерує перший транш з доходів від заморожених активів росії на закупівлю зброї для України. 
 
"Безперечно, так чи інакше якась відповідь буде. Подібні крадійські дії не можуть залишатися без кроків у відповідь", - заявив речник "фюрера".

 

Дмитро Пєсковвійна в Україніросійські активиросія окупанти

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