У кремлі призначили нового головкома Сухопутних військ рф

Під його командуванням це угруповання окупувало Авдіївку.

Головнокомандувачем Сухопутних військ рф призначили генерал-полковника Андрія Мродвічева, який отримав звання "героя росії" за окупацію Авдіївки.

Про це повідомило Міноборони рф в Telegram-каналі.

"Мордвічев досвідчений бойовий офіцер", який "повною мірою розкрив талант воєначальника під час спеціальної військової операції", - заявив міністр оборони рф Андрій Бєлоусов.

Ще у березні 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про ймовірну ліквідацію Мордвічева.

Рос агенція "Інтерфакс" пише, що до цього призначення Мордвічев командував угрупованням "Центр". Міноборони рф писало, що в лютому 2024 року під його командуванням це угруповання окупувало Авдіївку.

Згідно з офіційною біографією, Мордвічев народився 14 січня 1976 року в Павлодарі, що в Казахстан.

Ще в 1997 році закінчив Новосибірське вище загальновійськове командне училище, а в 2006 році – Загальновійськову академію ЗС рф.