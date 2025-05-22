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У кремлі призначили нового головкома Сухопутних військ рф

22 травня 2025, 14:01
У кремлі призначили нового головкома Сухопутних військ рф
москва міноборони рф
Під його командуванням це угруповання окупувало Авдіївку.

Головнокомандувачем Сухопутних військ рф призначили генерал-полковника Андрія Мродвічева, який отримав звання "героя росії" за окупацію Авдіївки.

Про це повідомило Міноборони рф в Telegram-каналі. 

"Мордвічев досвідчений бойовий офіцер", який "повною мірою розкрив талант воєначальника під час спеціальної військової операції", - заявив міністр оборони рф Андрій Бєлоусов. 

Ще у березні 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про ймовірну ліквідацію Мордвічева.

Рос агенція "Інтерфакс" пише, що до цього призначення Мордвічев командував угрупованням "Центр". Міноборони рф писало, що в лютому 2024 року під його командуванням це угруповання окупувало Авдіївку.  

Згідно з офіційною біографією, Мордвічев народився 14 січня 1976 року в Павлодарі, що в Казахстан. 

Ще в 1997 році закінчив Новосибірське вище загальновійськове командне училище, а в 2006 році – Загальновійськову академію ЗС рф.

 

Росіяармія рф

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