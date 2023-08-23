На думку Мєдведєва, це стане виконанням волі народу і досягненням історичної справедивості.

Заступник голови Ради безпеки росії Дмітрій Мєдведєв заявив, що москва може анексувати сепаратистські регіони Грузії Південну Осетію та Абхазію.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки рф Дмітрій Мєдведєв, повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

"Ідея приєднання до росії все ще популярна в Абхазії та Південній Осетії", — написав Медведєв, колишній президент росії, у опублікованій в середу вранці в газеті "Аргументи і факти" в статті.

"Цілком можливо, що це буде реалізовано, якщо для цього будуть вагомі причини", — додав Мєдведєв.

Грузія втратила контроль над регіонами після розпаду Радянського Союзу. москва визнала їхню незалежність у 2008 році після спроби Грузії силою відновити контроль над Південною Осетією, що призвело до контратаки росії.

За словами Мєдвєдєва, визнання росією незалежності Абхазії та Південної Осетії у 2008 році "відповідало волі народів цих країн, Статуту ООН та закріпило історичну справедливість".

Хоча відносини росії з Грузією відтоді покращилися, Мєдведєв звинуватив Захід у створенні напруженості навколо країни, обговорюючи її можливий вступ до НАТО.

"Ми не чекатимемо, коли наші побоювання стануть ближчими до реальності", — заявив колишній президент росії у статті до 15-ї річниці визнання незалежності, маючи на увазі можливу анексію.

Грузинські офіційні особи неодноразово заявляли, що мають намір приєднатися до військового альянсу під проводом США, який збереже територіальну цілісність країни.

Також представник кремля у статті висловився про Україну, повторив звичні фейки про "фашистський режим", який "чекає на безславний кінець", про нібито підготовку агресії проти рф, що Україна начебто може припинити своє існування за підсумками війни, а саме російське вторгнення пояснює нібито необхідністю захищатися.

"Захід і координований ним Київ давно готували масштабну агресію проти росії - їй у відповідь довелося розпочати "спеціальну військову операцію", щоб не допустити фатальної розв'язки", - розповідав Медведєв.