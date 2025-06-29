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У кремлі цинічно відповіли Макрону щодо санкцій і перемовин про Україну

29 червня 2025, 20:55
У кремлі цинічно відповіли Макрону щодо санкцій і перемовин про Україну
Фото: Reuters
Окрім цього, росіяни знову почали погрожувати Заходу.
росія не збирається "піддаватися на тиск" країн Заходу, які збираються ввести проти неї жорсткіші санкції. Європі та США не вдасться таким чином змусити рф на переговори з Україною. 
 
Про це російським пропагандистам повідомив прессекретар кремля Дмитро Пєсков.
 
За словами речника путіна, 18-й пакет санкцій, запланований Європою, не призведе до припинення війни в Україні. росію, мовляв, неможливо "примусити силою".
 
"Тільки логіка й аргументи можуть змусити росію сісти за стіл переговорів. Неможливо змусити росію піддатися будь-якому тиску або силі", - заявив він.
 
Окрім цього, Пєсков традиційно вдався до погроз на адресу країн Європи. Він заявив, що в кремлі не сумніваються - новий санкційний пакет проти росії буде прийнято. Але буде "відповідна реакція".
 
"Санкції - це палиця з двома кінцями", - спробував погрожувати Пєсков.
 
Також спікер кремля знову назвав санкції Євросоюзу нібито "незаконними".

 

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