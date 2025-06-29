Окрім цього, росіяни знову почали погрожувати Заходу.

росія не збирається "піддаватися на тиск" країн Заходу, які збираються ввести проти неї жорсткіші санкції. Європі та США не вдасться таким чином змусити рф на переговори з Україною.

Про це російським пропагандистам повідомив прессекретар кремля Дмитро Пєсков.

За словами речника путіна, 18-й пакет санкцій, запланований Європою, не призведе до припинення війни в Україні. росію, мовляв, неможливо "примусити силою".

"Тільки логіка й аргументи можуть змусити росію сісти за стіл переговорів. Неможливо змусити росію піддатися будь-якому тиску або силі", - заявив він.