У кремлі відреагували на відсутність запрошення росії на Саміт миру у Швейцарії
У кремлі назвали "Глобальний саміт миру", який пройде 15-16 червня у Швейцарії, не налаштованою на результат ініціативою.
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМ.
Вони цитують заяву прес-секретаря путіна Дмитра Пєскова. За його словами, без участі росії жодних серйозних очікувань від цього саміту бути не може, а в москві взагалі "не розуміють, що це за віха".
"Про яку серйозну конференцію із серйозними очікуваннями, якусь результативність можна говорити без участі росії. Це абсолютно неможливо", - сказав він.
Нагадаємо, восени 2022 року президент України Володимир Зеленський представив "формулу миру" для закінчення війни. До неї увійшли:
1. радіаційна та ядерна безпека;
2. продовольча безпека;
3. енергетична безпека;
4. звільнення всіх полонених і депортованих;
5. відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
6. виведення військ ПФ і припинення бойових дій;
7. трибунал для винних і компенсація збитків;
8. протидія екоциду;
9. гарантії безпеки для України;
10. фіксація закінчення війни.
Глобальний саміт миру готують Україна і Швейцарія, він відбудеться вже 15-16 червня. Очікується, що в ньому візьме участь 160 делегацій різних країн.