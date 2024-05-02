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У кремлі відреагували на відсутність запрошення росії на Саміт миру у Швейцарії

02 травня 2024, 20:51
У кремлі відреагували на відсутність запрошення росії на Саміт миру у Швейцарії
Фото: tass.ru
Пєсков заявив, що вони не сприймають його всерйоз.

У кремлі назвали "Глобальний саміт миру", який пройде 15-16 червня у Швейцарії, не налаштованою на результат ініціативою.

Про  це пишуть російські пропагандистські ЗМ.

Вони цитують заяву прес-секретаря путіна Дмитра Пєскова. За його словами, без участі росії жодних серйозних очікувань від цього саміту бути не може, а в москві взагалі "не розуміють, що це за віха".

"Про яку серйозну конференцію із серйозними очікуваннями, якусь результативність можна говорити без участі росії. Це абсолютно неможливо", - сказав він.

Нагадаємо, восени 2022 року президент України Володимир Зеленський представив "формулу миру" для закінчення війни. До неї увійшли:

1. радіаційна та ядерна безпека;

2. продовольча безпека;

3. енергетична безпека;

4. звільнення всіх полонених і депортованих;

5. відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

6. виведення військ ПФ і припинення бойових дій;

7. трибунал для винних і компенсація збитків;

8. протидія екоциду;

9. гарантії безпеки для України;

10. фіксація закінчення війни.

Глобальний саміт миру готують Україна і Швейцарія, він відбудеться вже 15-16 червня. Очікується, що в ньому візьме участь 160 делегацій різних країн.

КремльДмитро Пєсковвійна в Україніформула мируросія-агресор

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