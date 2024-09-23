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У кремлі вперше прокоментували провал на випробуваннях ракети "Сармат"

23 вересня 2024, 20:11
У кремлі вперше прокоментували провал на випробуваннях ракети
Фото: tass.ru
Спікер путіна запевняє, що нічого не знає про провал, який уже кілька днів обговорює весь світ.
У кремлі нічого не знають про гучний провал тестового запуску міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат", яка вибухнула просто в шахті на полігоні "Плесецьк".
 
Про це заявив прес-секретар президента рф Дмитро Пєсков, його слова наводить The Moscow Times.
 
"Ми не володіємо жодною інформацією з цього приводу. Це, скоріше, питання, яке належить до компетенції наших військових. Тому я рекомендую туди звертатися", - сказав він під час брифінгу.
 
Нагадаємо, що днями під час випробування вибухнула міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат", призначена для нанесення ядерного удару. Супутникові знімки полігона "Плесецьк" зафіксували величезний кратер на тому місці, де мала б розташовуватися пускова шахта.
Дмитро Пєсковвійна в Україніросія окупанти

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