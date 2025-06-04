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У кремлі визнали, що хочуть повного знищення України – ISW

04 червня 2025, 10:57
У кремлі визнали, що хочуть повного знищення України – ISW
Фото: Reuters
рф погрожує подальшими ударами по українських містах і повним знищенням влади у країні.
росія хоче повного знищення України, саме тому не зацікавлена в нормальних мирних переговорах та закінченні війни.
 
Про це йдеться у звіті Інституту з вивчення війни (ISW).
 
Аналітики ISW звернули увагу  на заяви речника кремля Дмитра Пєскова. Вчора він сказав, що Стамбульський меморандум росії спрямований на "усунення першопричин" війни в Україні та закликав не очікувати "миттєвих рішень" від чергового раунду переговорів. Пєсков натякнув, о чекати зустрічі російського диктатора з американським та українським президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським не варто, адже для того, щоб така зустріч збулася, треба виконати низку умов.
 
В Інституті констатували, що не дивлячись на участь делегації кремля в переговорах, російські чиновники не показали готовності до компромісу щодо будь-якої зі своїх вимог щодо припинення війни проти України.
 
В ISW констатували, що рф подовжує домагатися повної капітуляції України, і це буде продовжуватись до тих пір, поки кремлівський диктатор вірить у свою перемогу над Україною військовим шляхом.
Кремльвійна в Україніросія окупанти

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