У кремлі визнали, що хочуть повного знищення України – ISW

рф погрожує подальшими ударами по українських містах і повним знищенням влади у країні.

росія хоче повного знищення України, саме тому не зацікавлена в нормальних мирних переговорах та закінченні війни.

Про це йдеться у звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW звернули увагу на заяви речника кремля Дмитра Пєскова. Вчора він сказав, що Стамбульський меморандум росії спрямований на "усунення першопричин" війни в Україні та закликав не очікувати "миттєвих рішень" від чергового раунду переговорів. Пєсков натякнув, о чекати зустрічі російського диктатора з американським та українським президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським не варто, адже для того, щоб така зустріч збулася, треба виконати низку умов.

В Інституті констатували, що не дивлячись на участь делегації кремля в переговорах, російські чиновники не показали готовності до компромісу щодо будь-якої зі своїх вимог щодо припинення війни проти України.

В ISW констатували, що рф подовжує домагатися повної капітуляції України, і це буде продовжуватись до тих пір, поки кремлівський диктатор вірить у свою перемогу над Україною військовим шляхом.