Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У кремлі визнали засновника Telegram Дурова своїм

27 серпня 2024, 13:53
У кремлі визнали засновника Telegram Дурова своїм
Фото: itc.ua
російська влада після критики Дурова несподівано почала захищати бізнесмена та обіцяє надати йому всю необхідну допомогу.

російська федерація готова надавати підтримку затриманому в Парижі засновнику Telegram Павлу Дурову як росіянину.

Про це заявив на брифінгу речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Як зазначив Пєсков, ситуація із захистом Дурова ускладнена тим, що бізнесмен має французьке громадянство. 
 
"Ми сподіваємося, що пан Дуров має всі необхідні можливості для організації свого правового захисту. Природно, з урахуванням його російського громадянства ми готові надавати всю необхідну допомогу і сприяння, але тут ситуація ускладнена також тим, що він є і громадянином Франції теж", – заявив він.
 
КремльДмитро Пєсковвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росія повинна зробити вибір. Інакше курських операцій побільшає – Дональд Гілл
Cуспільство
росія повинна зробити вибір. Інакше курських операцій побільшає – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 серпня 2024, 16:11
Завдати росіянам максимальних втрат. Чому Захід боїться перемоги України – Ендрю Таннер
Політика
Завдати росіянам максимальних втрат. Чому Захід боїться перемоги України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 серпня 2024, 10:57
Запитання-відповіді. Особливості роботи ЗРК і системи
Політика
Запитання-відповіді. Особливості роботи ЗРК і системи "свій-чужий" у російських військах – Том Купер
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 22:48
Титанічні зусилля та вражаючі результати. Як ЗСУ пробивали
Технології
Титанічні зусилля та вражаючі результати. Як ЗСУ пробивали "коридори" в російській протиповітряній обороні – Том Купер
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 14:32
Стратегічний успіх України. Який чомусь ігнорують західні ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічний успіх України. Який чомусь ігнорують західні ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 12:39
Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали Пуддінгу? – Том Купер
Політика
Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали Пуддінгу? – Том Купер
Переклад iPress – 25 серпня 2024, 18:51
Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Cуспільство
Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 16:38
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Політика
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється