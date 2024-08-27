У кремлі визнали засновника Telegram Дурова своїм

російська влада після критики Дурова несподівано почала захищати бізнесмена та обіцяє надати йому всю необхідну допомогу.

російська федерація готова надавати підтримку затриманому в Парижі засновнику Telegram Павлу Дурову як росіянину.

Про це заявив на брифінгу речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Як зазначив Пєсков, ситуація із захистом Дурова ускладнена тим, що бізнесмен має французьке громадянство.

"Ми сподіваємося, що пан Дуров має всі необхідні можливості для організації свого правового захисту. Природно, з урахуванням його російського громадянства ми готові надавати всю необхідну допомогу і сприяння, але тут ситуація ускладнена також тим, що він є і громадянином Франції теж", – заявив він.