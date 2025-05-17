У кремлі заговорили про зустріч Зеленського і путіна

Але москва заявляє, що така зустріч можлива лише при досягненні "певних домовленостей"

У кремлі допустили зустріч російського диктатора путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Але москва заявляє, що така зустріч можлива лише при досягненні "певних домовленостей"

Про це повідомив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

Пєсков заявив, що зустріч Зеленського та путіна можлива за умови "досягнення певних домовленостей".

"Таку зустріч як результат роботи делегацій двох сторін при досягненні певних домовленостей цих делегацій вважаємо можливою, але саме як результат роботи і по досягненні певних результатів у вигляді домовленостей двох сторін", - сказав прессекретар диктатора.