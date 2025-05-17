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У кремлі заговорили про зустріч Зеленського і путіна

17 травня 2025, 12:53
У кремлі заговорили про зустріч Зеленського і путіна
Фото: Reuters
Але москва заявляє, що така зустріч можлива лише при досягненні "певних домовленостей"
У кремлі допустили зустріч російського диктатора путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Але москва заявляє, що така зустріч можлива лише при досягненні "певних домовленостей"
 
Про це повідомив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.
 
Пєсков заявив, що зустріч Зеленського та путіна можлива за умови "досягнення певних домовленостей".
 
"Таку зустріч як результат роботи делегацій двох сторін при досягненні певних домовленостей цих делегацій вважаємо можливою, але саме як результат роботи і по досягненні певних результатів у вигляді домовленостей двох сторін", - сказав прессекретар диктатора.
 
Пєсков також заявив, що переговори росії та України "йдуть і мають йти у закритому режимі". Про зміну складу делегації рф нині не йдеться.
 
При цьому прессекретар диктатора сказав, що для рф під час підписання документів між російською та українською делегаціями "головним і принциповим є кандидатура підписанта від України".
 
Також, за словами Пєскова, рф та Україна домовилися обмінятися переліками умов для припинення вогню.

 

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