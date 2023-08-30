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ПОЛІТИКА

У кремлі заявили, що літак Прігожина могли збити навмисно

30 серпня 2023, 19:38
У кремлі заявили, що літак Прігожина могли збити навмисно
З вільних джерел
Прессекретар путіна заявив, що літак лідера найманців могли збити навмисно.

російські слідчі розглядають ймовірність того, що літак, на борту якого перебував лідер ПВК "Вагнер" Євгеній Прігожин, збили навмисно, повідомив прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков - таким чином, в кремлі вперше визнали, що це могло бути умисне вбивство.

Про це пише Reuters.

"Очевидно, що розглядаються різні версії, в тому числі версія - ви розумієте, про що ми говоримо - скажімо, умисне вбивство", - сказав Пєсков.

Приватний літак Embraer, на якому Прігожин прямував до Санкт-Петербурга з москви, розбився 23 серпня - рівно через два місяці після заколоту, який "кухар путіна" влаштував проти військово-політичного керівництва рф. 

Точна причина аварії поки невідома, але місцеві жителі стверджують, що перед падінням літака чули удар. 

кремль тоді назвав "абсолютною брехнею" припущення деяких західних політиків і коментаторів про те, що президент рф владімір путін наказав убити Прігожина з помсти. Президент США Джо Байден заявив, що його не здивував такий розвиток подій, і висловив думку, що аварію навряд чи влаштували би без відома путіна.

Кремльвійна в Українірф тероризмсмерть прігожина

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