У кремлі заявили, що путін відвідав окуповані Херсонську та Луганську області

У кремлі заявили, що президент рф путін нібито відвідав штаб угруповання окупаційних військ "Дніпро" на Херсонщині.

російські пропагандисти сьогодні вранці відзвітували про "візит" диктатора путіна на окуповані території України. Він нібито побував у Херсонській області та Луганській.

Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ, пише Укрінформ.

Прокремлівські видання стверджують, що сьогодні путін побував у штабі угруповання військ "Дніпро" на Херсонському напрямку.

Також диктатор після цього начебто вирушив до штабу Національної гвардії "Схід", що знаходиться в окупованій Луганській області.

Відомо, що путін заслухав доповіді генерал-полковника Олександра Лапіна, командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплинського та командувача угрупування генерал-полковника Олега Макаревича та інших воєначальників.

При цьому росЗМІ пишуть, що диктатора цікавила обстановка на Херсонському та Запорізькому напрямках.

У мережі тим часом публікують кадри з так званої "поїздки" путіна.