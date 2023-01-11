У кремлі знову заявили, що путін відкритий до переговорів щодо України
Президент рф владімір путін відкритий для переговорів щодо кризи в Україні, заявили в кремлі, пише Sky News.
Також там кажуть, що досягнення своїх цілей політико-дипломатичними засобами є "переважними", але позиція України та Заходу наразі перешкоджала можливостям переговорів.
У своїй останній заяві кремль також заявив, що досягає прогресу у військових операціях навколо соледобувного міста Соледар на Сході України і що вона має "позитивний імпульс".
У грудні минулого року путін заявив, що росії, можливо, доведеться укласти угоду з Україною, щоб припинити війну.
Тим часом речник кремля дмітрій пєсков заявив, що результатом конфлікту має стати "справедливий і міцний мир".