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ПОЛІТИКА

У кремлі знову заявили, що путін відкритий до переговорів щодо України

11 січня 2023, 11:34
У кремлі знову заявили, що путін відкритий до переговорів щодо України
Фото: Reuters
Досягнення своїх цілей політико-дипломатичними засобами росія назвала "переважним" способом.

Президент рф владімір путін відкритий для переговорів щодо кризи в Україні, заявили в кремлі, пише Sky News.

Також там кажуть, що досягнення своїх цілей політико-дипломатичними засобами є "переважними", але позиція України та Заходу наразі перешкоджала можливостям переговорів.

У своїй останній заяві кремль також заявив, що досягає прогресу у військових операціях навколо соледобувного міста Соледар на Сході України і що вона має "позитивний імпульс".

У грудні минулого року путін заявив, що росії, можливо, доведеться укласти угоду з Україною, щоб припинити війну.

Тим часом речник кремля дмітрій пєсков заявив, що результатом конфлікту має стати "справедливий і міцний мир".


війнаУкраїнапереговори з рфрф тероризм

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