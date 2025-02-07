У кремлі зробили заяву про майбутню зустріч путіна і Трампа

Пєсков заявив. що серйозних обговорень зустрічі не було

У Кремлі прокоментували нещодавні заяви президента США Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати ведуть "конструктивні" переговори з москвою і Києвом щодо війни в Україні.

Про це, відповідаючи на запитання CNN, заявив прес-секретар кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, жодних серйозних обговорень можливої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і путіним не було.

"У них не було жодних початкових контактів, щоб обговорити, чи потрібна їм зустріч чи ні, і якщо потрібна, то коли і як", - сказав Пєсков.

Пєсков сказав журналістам "не поспішати", додавши, що прокоментує ситуацію, "щойно ми отримаємо щось конкретне".

Нагадаємо, що одразу після вступу на посаду Трамп заявив, що зустрінеться з путіним і що деталі зараз узгоджуються.