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У кремлі зробили заяву про майбутню зустріч путіна і Трампа

07 лютого 2025, 11:11
У кремлі зробили заяву про майбутню зустріч путіна і Трампа
Фото: tass.ru
Пєсков заявив. що серйозних обговорень зустрічі не було
У Кремлі прокоментували нещодавні заяви президента США Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати ведуть "конструктивні" переговори з москвою і Києвом щодо війни в Україні.
 
Про це, відповідаючи на запитання CNN, заявив прес-секретар кремля Дмитро Пєсков.
 
За його словами, жодних серйозних обговорень можливої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і путіним не було.
 
"У них не було жодних початкових контактів, щоб обговорити, чи потрібна їм зустріч чи ні, і якщо потрібна, то коли і як", - сказав Пєсков.
 
Пєсков сказав журналістам "не поспішати", додавши, що прокоментує ситуацію, "щойно ми отримаємо щось конкретне".
 
Нагадаємо, що одразу після вступу на посаду Трамп заявив, що зустрінеться з путіним і що деталі зараз узгоджуються.
Кремльвійна в Україніросія окупанти

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