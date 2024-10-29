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У кремлі зробили заяву про заводи Rheinmetall в Україні

29 жовтня 2024, 13:53
У кремлі зробили заяву про заводи Rheinmetall в Україні
Фото: tass.ru
Пєсков повторив погрози щодо заводів Rheinmetall, які будуються в Україні.
У росії вкотре відреагували на завершення будівництва першого з чотирьох заводів Rheinmetall в Україні. Цього разу своїми фантазіями поділився прессекретар кремлівського диктатора путіна Дмитро Пєсков, зазначивши, що підприємство є "законною військовою метою для рф".
 
Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС.
 
Крім того, за його словами, росія буде в судовому порядку оскаржувати конфіскацію майна у Фінляндії за позовом України.
 
Пєсков також додав, що у росії нібито немає "ні бажання, ні наміру втручатися у внутрішні справи Грузії" і що путін не зустрічатиметься з главою МЗС КНДР. А ще відмовився від коментарів на тему тверджень західних політиків про використання військових КНДР у війні проти України.
Кремльпєсковвійна в Україніросія окупанти

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