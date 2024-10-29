У кремлі зробили заяву про заводи Rheinmetall в Україні

Пєсков повторив погрози щодо заводів Rheinmetall, які будуються в Україні.

У росії вкотре відреагували на завершення будівництва першого з чотирьох заводів Rheinmetall в Україні. Цього разу своїми фантазіями поділився прессекретар кремлівського диктатора путіна Дмитро Пєсков, зазначивши, що підприємство є "законною військовою метою для рф".

Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

Крім того, за його словами, росія буде в судовому порядку оскаржувати конфіскацію майна у Фінляндії за позовом України.

Пєсков також додав, що у росії нібито немає "ні бажання, ні наміру втручатися у внутрішні справи Грузії" і що путін не зустрічатиметься з главою МЗС КНДР. А ще відмовився від коментарів на тему тверджень західних політиків про використання військових КНДР у війні проти України.