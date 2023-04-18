У кремлі зробили заяву щодо плану Бразилії – Reuters

кремль зазначив, що будь-які ідеї, які враховують інтереси росії, заслуговують на увагу і мають бути вислухані, включаючи пропозицію Лули про створення групи країн.

кремль заявив, що Бразилія заслуговує на увагу за свої зусилля за посередництвом у конфлікті в Україні, але не бачить жодних планів мирної угоди, представлених Францією.

Про це пише Reuters.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва запропонував створити групу країн, не залучених у війну, для встановлення миру, повідомивши в неділю журналістам, що обговорював цю ідею з лідерами Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Лула піддвався критиці Сполучених Штатів за свої коментарі про те, що Захід "заохочує" конфлікт, озброюючи Україну, і закликав США припинити постачання зброї Києву і почати говорити за мир.

Різні країни та світові лідери, включаючи Сі Цзіньпіна у Китаї, Макрона у Франції та Ердогана у Туреччині, також намагаються виступити у ролі можливих миротворців після 14 місяців війни. росія заявляє, що готова до переговорів, але тільки на своїх умовах, у тому числі й тієї, що Україна має прийняти "нові реалії", включаючи анексію чотирьох українських областей, що було рішуче відкинуто Києвом та Заходом.