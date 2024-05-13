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У Криму атакували російську військову базу ППО

13 травня 2024, 17:35
У Криму атакували російську військову базу ППО
Фото: з вільного доступу
База розташована на горі Ай-Петрі.

Уранці 13 травня в тимчасово окупованому Криму атакували російську військову базу ППО (в/ч 85683) на горі Ай-Петрі, загинув командир військової частини.

Про це пише Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах.

Повідомляється, що прилетіло кілька ракет (імовірно, Storm Shadow).

"Унаслідок влучання ракет територія в/ч зазнала пошкоджень, загинув командир в/ч 85683 Олександр Кулаков і ще один військовослужбовець. Також є поранені, їхня кількість уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, на горі розташована "секретна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС рф. У радянські роки на вершині гори Ай-Петрі було створено Радіотехнічний центр дальньої розвідки і наведення військ ППО. Під куполами ховаються радіолокаційні комплекси. Тут облаштовано і військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.
 
Крім того, вказується, що 3-й радіотехнічний полк - військове формування у складі радіотехнічних військ ПКС рф. Сформований у 2014 році після анексії Криму російською федерацією на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних сил України. Штаб розташований у місті Севастополь.
 
До окупації Криму тут розташовувався український радіочастотний батальйон, де несли службу радіолокаційні комплекси радянського виробництва "Оборона", "Алтай" і "Граница-М", а також українські 36ДС-6.
КримППОвійна в Україніросія окупанти

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