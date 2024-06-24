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ПОЛІТИКА

У Криму було уражено Центр космічного зв'язку російських окупантів

24 червня 2024, 13:37
У Криму було уражено Центр космічного зв'язку російських окупантів
Ймовірно, там знаходилася принаймні одна установка РЕБ "Красуха".

Моніторинговий Tg-канал "Кримський вітер" повідомив, що цієї ночі на тимчасово окупованому півострові було уражено Центр космічного зв'язку російських окупантів. У повідомленні сказано, що це вже друга атака на космічну інфраструктуру рф. Інцидент стався у селі Вітіне поблизу Євпаторії. 

Спершу там пролунали гучні вибухи, а після них, за словами місцевих, на місце інциденту відправилося багато швидких. 

Tg-канал додав до свого допису супутникові знімки, які стали підтвердженням того, що на території Центру космічного зв'язку є осередки вогню. 

"Супутники відмічають два осередки пожежі біля російського 40-го окремого командно-вимірювального комплексу (Центр дальнього космічного зв'язку, НІП-16, військова частина 81415)", — йдеться у повідомленні.

Інші OSINTери стверджують, що на території цього Центру був принаймні один комплекс РЕБ "Красуха". Його завдання — прикриття командних пунктів та інших важливих об'єктів. Що з ним наразі — невідомо. 

Центр дальнього космічного зв'язку у Криму росіяни захопили ще під час анексії півострова. З 2014-го він входить до складу військ повітряно-космічної оборони, тоді ж розпочалася його модернізація, в яку рф, за даними Defense Express, вклала шалені гроші. 

Кримокупантиатака

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