У Криму горить полігон, окупаційна влада оголосила евакуацію з прилеглої зони

Евакуювати можуть понад дві тисячі людей.

У Кіровському районі Криму горить Старокримський полігон – там відбувається детонація боєприпасів.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на місцеві телеграм-канали.

За їхніми даними, причиною детонації стали три "прильоти".

Керівник окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов заявив про перекриття траси "Таврида". Об’їжджати її пропонується старою феодосійською трасою.

Також, за його словами, з прилеглої до полігону зони в Кіровському районі буде евакуйовано мешканців чотирьох населених пунктів (понад 2 тисячі осіб). Це Кринички, Айвазовське, Абрикосівка та Привітне.

"У зв’язку із виникненням пожежі на полігоні у Кіровському районі перекрито трасу "Таврида". Схему руху автомобільного транспорту буде опубліковано найближчим часом", – написав Аксьонов.