Матеріали:
Теми:

У Криму горить полігон, окупаційна влада оголосила евакуацію з прилеглої зони

19 липня 2023, 09:03
У Криму горить полігон, окупаційна влада оголосила евакуацію з прилеглої зони
Вибух
Евакуювати можуть понад дві тисячі людей.

У Кіровському районі Криму горить Старокримський полігон – там відбувається детонація боєприпасів.

Про це повідомляє  проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на місцеві телеграм-канали.

За їхніми даними, причиною детонації стали три "прильоти".

Керівник окупаційної влади півострова  Сергій Аксьонов заявив про перекриття траси "Таврида". Об’їжджати її пропонується старою феодосійською трасою.

Також, за його словами, з прилеглої до полігону зони в Кіровському районі буде евакуйовано мешканців чотирьох населених пунктів (понад 2 тисячі осіб). Це Кринички, Айвазовське, Абрикосівка та Привітне.

"У зв’язку із виникненням пожежі на полігоні у Кіровському районі перекрито трасу "Таврида". Схему руху автомобільного транспорту буде опубліковано найближчим часом", – написав Аксьонов.

Кримполігоневакувціявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

У Вільнюсі НАТО здобуло дві перемоги і одну велику поразку. Поразка – у відтермінуванні членства України в Альянсі – Корі Шейк
Політика
У Вільнюсі НАТО здобуло дві перемоги і одну велику поразку. Поразка – у відтермінуванні членства України в Альянсі – Корі Шейк
Переклад iPress – 19 липня 2023, 12:19
Битва за адаптацію. Чому це важливо для перемоги України – Мік Раян
Технології
Битва за адаптацію. Чому це важливо для перемоги України – Мік Раян
Переклад iPress – 19 липня 2023, 08:49
Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Політика
Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Переклад iPress – 18 липня 2023, 14:56
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ
Політика
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ "сук" проти "придурків" – ексдиректор естонської розвідки Ерік Крос
Переклад iPress – 18 липня 2023, 11:56
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Політика
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 липня 2023, 08:23
Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Бізнес & Фінанси
Вірним курсом рубля… За кілька місяців економіка росії перетворилася з поганої на ще гіршу – Business Insider
Переклад iPress – 17 липня 2023, 16:34
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Cуспільство
Як російські війська чекають на підкріплення з шахтарів. Та про військові невдачі, засновані на диктатурі – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2023, 10:57
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Політика
Результати Вільнюсу не такі погані, як може здаватися. Проте склянка повна наполовину – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 липня 2023, 08:36
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється