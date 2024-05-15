У Криму лунали вибухи, працювала ворожа ППО

Окупанти стверджують, що відбили "масовану атаку на Севастополь".

Вночі протиповітряна оборона окупантів відбила "масовану атаку українських ракет".

Про це повідомив самопроголошений губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Інтернет-джерела з посиланням на місцевих жителів стверджують, що в районі аеропорту "Бельбек" було чути численні вибухи, ракет нібито було "не менше ніж 20", а в районі летовища спалахнула пожежа.

Про вибухи також повідомляли мешканці Євпаторії, Сак, Сімферополя, Балаклави, Бахчисарая та Новофедорівки. Через повітряну тривогу перекривали незаконно збудований Кримський міст.