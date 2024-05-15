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У Криму лунали вибухи, працювала ворожа ППО

15 травня 2024, 08:55
У Криму лунали вибухи, працювала ворожа ППО
Фото: з вільного доступу
Окупанти стверджують, що відбили "масовану атаку на Севастополь".

Вночі протиповітряна оборона окупантів відбила "масовану атаку українських ракет".

Про це повідомив самопроголошений губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Інтернет-джерела з посиланням на місцевих жителів стверджують, що в районі аеропорту "Бельбек" було чути численні вибухи, ракет нібито було "не менше ніж 20", а в районі летовища спалахнула пожежа.

Про вибухи також повідомляли мешканці Євпаторії, Сак, Сімферополя, Балаклави, Бахчисарая та Новофедорівки. Через повітряну тривогу перекривали незаконно збудований Кримський міст. 

КримППОвійна в Україніросія окупанти

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