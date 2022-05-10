CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ тимчасово окупованому Криму почав діяти підпільний рух «Атеш», мета якого – руйнувати зсередини армію росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Криму почав діяти підпільний рух для руйнування зсередини армії рф
Фото: КримSOS
Про це у Facebook повідомила правозахисна організація "КримSOS".
"В окупованому Криму залучають кримських татар та проукраїнських росіян до підпільного руху українців «Атеш». Вони будуть руйнувати армію окупанта зсередини", - йдеться в дописі.
В організації зазначили, що таким чином у армії рф з'явився свій "Троянський кінь".
Нагадаємо, що на тимчасово окупованому півострові почав діяти новий опір підпілля під назвою "Кримські бойові чайки". Раніше активісти руху "Жовта Стрічка" заявили, що збирають інформацію про російських загарбників у Керчі.
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05 10 2022 12:54 МЕДІА
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