У Криму почав змінюватись настрій серед населення: деокупація півострова неминуча

Ставлення до росії серед населення півострову змінюється не лише у тих, хто втратив під час війни родичів, але й у симпатиків окупаційного режиму.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Криму почали змінюватися настрої серед населення. Відтак, звільнення півострова від окупації є лише питанням часу.

Про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в інтерв'ю для "АрміяInform".

Він зазначив, що безліч індикаторів сигналізували про необхідність вжиття оперативних заходів для уникнення ескалації на півострові ще до 2014 року.



"В умовах, коли представники влади, наділені повноваженнями давати відповідні накази, фактично працювали в інтересах росії та роками підривали нашу обороноздатність, а ворог системно готувався до захоплення Криму, про ефективність спроб завадити окупації говорити не доводиться", - заявив представник ГУР.

Звільнення Криму включатиме: військовий, економічний, соціально-гуманітарний, юридичний аспекти.

«Після відновлення територіальної цілісності України, у Криму буде реалізовано комплекс необхідних програм для відновлення там нормального і безпечного життя. Кримський півострів знову стане популярним українським курортом», - пояснив Скібіцький.