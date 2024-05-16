У Криму пошкоджено головний склад аеродрому "Бельбек": знищені два МіГ-31 та ЗРК С-400 (оновлено)

Там зберігались ракети для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31.

Внаслідок обстрілу тимчасово окупованого росією Криму було пошкоджено головний артилерійський склад військового аеродрому Бельбек.

Про це повідомляє партизанський рух українців та кримських татар "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" зі складу військових аеродрому Бельбек повідомляють про точне влучення та багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 80189)", — йдеться у повідомленні.

На цьому складі зберігалася більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31, які росія запускає по українських містах. Також зафіксовано значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації.

Крім того, агенти "АТЕШ" повідомляють про успішні прильоти у Криму цього вечора. Зокрема, за їх даними, відомо про кілька уражених військових об'єктів.

Внаслідок атаки на Крим були знищені два ворожі літаки МіГ-31, зенітний комплекс С-400 та склад з паливом. Також є втрати серед окупантів.

Внаслідок ракетного удару були знищені два російські винищувачі-перехоплювачі МіГ-31. Також згорів склад паливно-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських окупантів.

Також тієї ночі, за даними видання, був атакований російський ЗРК С-400 "Тріумф" у районі села Вишневе (приблизно за 70 км від Бельбека). Після атаки комплекс загорівся, двоє окупантів загинули, ще двоє постраждали.

Нагадаємо, цієї ночі у низці населених пунктів півострова чули звуки вибухів. Представники окупаційної адміністрації заявили про збиття повітряних цілей у районі аеродрому Бельбек у Севастополі.