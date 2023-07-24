Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

У Криму повідомляють про вибухи на військовому аеродромі та складі боєприпасів

24 липня 2023, 09:29
У Криму повідомляють про вибухи на військовому аеродромі та складі боєприпасів
Фото: з вільного доступу

В окупованому російськими військами Криму сьогодні вранці пролунали вибухи. Повідомляють про влучення у військові об'єкти.

Про це повідомляє на телеграм-канал ЧП.Сімферополь.

"Бомблять аеродром у Красногвардійському с.Веселе", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив про попадання до складу боєприпасів.

"Сталося попадання до складу боєприпасів у Джанкойському районі", - написав він. За його даними, півострів атакували 11 безпілотників.

Аксьонов також повідомив, що призупинено рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільній трасі Джанкой-Сімферополь. "Схеми об'їзду буде опубліковано", - написав він.

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня в москві пролунало кілька вибухів. Одним із них пошкоджено будинок за адресою Комсомольський проспект, 17. Будівля розташована поряд з Міноборони та ГУР р. Від місця падіння дрону до будівлі Міноборони рф – всього близько 150 метрів та кілька хвилин ходьби.

Кримбезпілотники

Останні матеріали

Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О’Брайен
Політика
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 24 липня 2023, 13:07
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Політика
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Переклад iPress – 24 липня 2023, 00:07
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Політика
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 липня 2023, 16:15
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
LifeStyle
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
Переклад iPress – 21 липня 2023, 13:44
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Cуспільство
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2023, 06:47
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Політика
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Переклад iPress – 20 липня 2023, 16:54
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їхнім контролем – Філліпс О'Брайен
Політика
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їхнім контролем – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 липня 2023, 12:49
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Технології
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Переклад iPress – 20 липня 2023, 00:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється