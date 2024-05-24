У Криму прогриміли потужні вибухи: повідомляють про прильоти
Увечері в четвер, 23 травня, в окупованому Криму знову було гучно. Вибухи прогриміли одразу в кількох містах.
Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".
Зазначається, що вибухи було чути "від Сімферополя до Сак". Зокрема, гучно було в районі Перевального, а також в Алушті.
Крім того, повідомлялося про роботу російської ППО між Орлівкою і Качею. А в Білогірську було чути до 15 вибухів.
Пізніше "Кримський вітер" повідомив про приліт у районі Алушти.
"Повідомляють про приліт по військовій частині ФСБ біля Алушти. Інформація потребує підтвердження", – йшлося в публікації.
Згодом стало відомо, що два сильні вибухи прогриміли в Бахчисарайському районі. Тим часом у Перевальному, попередньо, "прилетіло по 126-й бригаді берегової оборони ЧФ рф". Гучно було і в Джанкої.
"У бік селища Гвардійське Сімферопольського району на великій швидкості трасою промчали 4 швидких і 2 пожежні машини", – йшлося в одному з повідомлень Кримського вітру".
У Мережі вже публікують відео вибухів в окупованому Криму.
Тим часом "АТЕШ" повідомляє, що окупанти мають "200-тих".
Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що в районі Алушти "зафіксовано влучення по порожньому об'єкту господарського призначення".
Тим часом, джерело "Кримського вітру" повідомило, що в Алушті медпрацівників терміново викликають на роботу.
"Щось там таки було в "порожньому об'єкті господарського призначення", – сказано у повідомленні.