У Криму прогриміли потужні вибухи: повідомляють про прильоти

Вибухи було чути одразу в кількох містах окупованого півострова.

Увечері в четвер, 23 травня, в окупованому Криму знову було гучно. Вибухи прогриміли одразу в кількох містах.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Зазначається, що вибухи було чути "від Сімферополя до Сак". Зокрема, гучно було в районі Перевального, а також в Алушті.

Крім того, повідомлялося про роботу російської ППО між Орлівкою і Качею. А в Білогірську було чути до 15 вибухів.

Пізніше "Кримський вітер" повідомив про приліт у районі Алушти.

"Повідомляють про приліт по військовій частині ФСБ біля Алушти. Інформація потребує підтвердження", – йшлося в публікації.

Згодом стало відомо, що два сильні вибухи прогриміли в Бахчисарайському районі. Тим часом у Перевальному, попередньо, "прилетіло по 126-й бригаді берегової оборони ЧФ рф". Гучно було і в Джанкої.

"У бік селища Гвардійське Сімферопольського району на великій швидкості трасою промчали 4 швидких і 2 пожежні машини", – йшлося в одному з повідомлень Кримського вітру".

У Мережі вже публікують відео вибухів в окупованому Криму.

Три спалахи були в районі аеродрому Бельбек у Севастополі. Також повідомляють про один вихід ППО в районі Новофедорівки у той самий бік. Усього було близько восьми вибухів.