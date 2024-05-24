Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Криму прогриміли потужні вибухи: повідомляють про прильоти

24 травня 2024, 08:07
У Криму прогриміли потужні вибухи: повідомляють про прильоти
Фото: з вільного доступу
Вибухи було чути одразу в кількох містах окупованого півострова.

Увечері в четвер, 23 травня, в окупованому Криму знову було гучно. Вибухи прогриміли одразу в кількох містах.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Зазначається, що вибухи було чути "від Сімферополя до Сак". Зокрема, гучно було в районі Перевального, а також в Алушті.

Крім того, повідомлялося про роботу російської ППО між Орлівкою і Качею. А в Білогірську було чути до 15 вибухів.

 Пізніше "Кримський вітер" повідомив про приліт у районі Алушти.

"Повідомляють про приліт по військовій частині ФСБ біля Алушти. Інформація потребує підтвердження", – йшлося в публікації.

Згодом стало відомо, що два сильні вибухи прогриміли в Бахчисарайському районі. Тим часом у Перевальному, попередньо, "прилетіло по 126-й бригаді берегової оборони ЧФ рф". Гучно було і в Джанкої.

"У бік селища Гвардійське Сімферопольського району на великій швидкості трасою промчали 4 швидких і 2 пожежні машини", – йшлося в одному з повідомлень Кримського вітру".

У Мережі вже публікують відео вибухів в окупованому Криму.

Три спалахи були в районі аеродрому Бельбек у Севастополі. Також повідомляють про один вихід ППО в районі Новофедорівки у той самий бік. Усього було близько восьми вибухів.

Тим часом "АТЕШ" повідомляє, що окупанти мають "200-тих". 

 Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що в районі Алушти "зафіксовано влучення по порожньому об'єкту господарського призначення".

Тим часом, джерело "Кримського вітру" повідомило, що в Алушті медпрацівників терміново викликають на роботу.

"Щось там таки було в "порожньому об'єкті господарського призначення", – сказано у повідомленні.

 

Кримвибухивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 24 травня 2024, 08:25
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Політика
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Переклад iPress – 23 травня 2024, 23:05
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Політика
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Переклад iPress – 23 травня 2024, 15:46
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Політика
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Переклад iPress – 23 травня 2024, 12:07
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Cуспільство
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Переклад iPress – 23 травня 2024, 09:16
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2024, 15:24
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Політика
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Переклад iPress – 22 травня 2024, 12:36
Фронт стабілізувався. росіяни продовжують втрачати техніку та людей – Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт стабілізувався. росіяни продовжують втрачати техніку та людей – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 травня 2024, 08:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється