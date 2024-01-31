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У Криму пролунала серія вибухів

31 січня 2024, 18:09
У Криму пролунала серія вибухів
Невідомі солдати блокують дорогу до аеропорту Бельбек, недалеко від Севастополя 28 лютого 2014. Фото: AFP
Очевидці стверджують про роботу протиповітряної оборони.

На території тимчасово окупованого Криму знову лунають вибухи. 

Про це повідомив так званий "губернатор" Севастополя окупант Михайло Развожаєв.

Він традиційно заявив, що вибухи - це робота російської ППО. Над містом нібито збито ціль, уламки якої впали на пустирі в районі Любимівки.

Близько о 16:43, як пише "Кримський вітер", очевидці повідомили про потужні вибухи у Севастополі, а також Сакському районі. Зокрема з'явились кадри диму в небі над селищем Гвардійське Сімферопольського району.

Пізніше вибухи пролунали ще й Щолкіне, яке розташоване на Керченському півострові, а на у Північній частині Севастополя щось почало горіти.

О 16:56 терористи підняли авіацію в небо, аби "врятувати її від ударів по аеродромах".

Орієнтовано пожежа в районі аеродрому Бельбек. Виїхало багато пожежних машин.

 

Кримвибухивійна в Україніросія окупанти

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