У Криму пролунала серія вибухів

На території тимчасово окупованого Криму знову лунають вибухи.

Він традиційно заявив, що вибухи - це робота російської ППО. Над містом нібито збито ціль, уламки якої впали на пустирі в районі Любимівки.

Про це повідомив так званий "губернатор" Севастополя окупант Михайло Развожаєв.

Близько о 16:43, як пише "Кримський вітер", очевидці повідомили про потужні вибухи у Севастополі, а також Сакському районі. Зокрема з'явились кадри диму в небі над селищем Гвардійське Сімферопольського району.

Пізніше вибухи пролунали ще й Щолкіне, яке розташоване на Керченському півострові, а на у Північній частині Севастополя щось почало горіти.

О 16:56 терористи підняли авіацію в небо, аби "врятувати її від ударів по аеродромах".

Орієнтовано пожежа в районі аеродрому Бельбек. Виїхало багато пожежних машин.