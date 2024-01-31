У Криму пролунала серія вибухів
На території тимчасово окупованого Криму знову лунають вибухи.
Про це повідомив так званий "губернатор" Севастополя окупант Михайло Развожаєв.
Він традиційно заявив, що вибухи - це робота російської ППО. Над містом нібито збито ціль, уламки якої впали на пустирі в районі Любимівки.
Близько о 16:43, як пише "Кримський вітер", очевидці повідомили про потужні вибухи у Севастополі, а також Сакському районі. Зокрема з'явились кадри диму в небі над селищем Гвардійське Сімферопольського району.
Пізніше вибухи пролунали ще й Щолкіне, яке розташоване на Керченському півострові, а на у Північній частині Севастополя щось почало горіти.
О 16:56 терористи підняли авіацію в небо, аби "врятувати її від ударів по аеродромах".
Орієнтовано пожежа в районі аеродрому Бельбек. Виїхало багато пожежних машин.