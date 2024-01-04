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У Криму пролунало близько 10 потужних вибухів

04 січня 2024, 17:31
У Криму пролунало близько 10 потужних вибухів
Фото: з вільного доступу
До одного з місць "прильоту" їдуть "швидкі".

В тимчасово окупованому Криму вдень 4 січня пролунало кілька потужних вибухів. “Бавовна” розквітла в Севастополі та Євпаторії. Місцеві пишуть, що є задимлення. 

Про це пише телеграм-канал “Крим. Реалії”.

Як зазначається, в Севастополі пролунало близько 10 вибухів. Перед цим місцеві мешканці чули пуски ракет. Так званий “голова” міста Розважаєв заявив, що були “збито декілька повітряних цілей”.

Водночас телеграм-канал “Кримське повітря” пише, що в районі бухти в Севастополі є два “прильоти”.

Крім того, вибухи чули й в Євпаторії. Там “бавовну” зафіксували в районі Червоної гірки. Туди помчалися автівки швидкої допомоги.

Кримракетивійна в Україніросія окупанти

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