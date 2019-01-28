НОВИНИВ анексованому Росією українському Криму невідомий чоловік облив червоною фарбою так званий "Пам'ятник вєжлівим людям", встановлений на честь російського солдата після окупації Криму у 2014 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Криму сплюндрували пам’ятник "вєжлівому" зеленому чоловічку
Cвій вчинок чоловік пояснив тим, що незадоволений політикою Росії і анексією півострова
ФОТО: ВЄСТІ.КРИМ
Незаконне російське відомство повідомило, що чоловіка, підозрюваного у скоєнні "вандалізму" уже затримали.
"27 січня 2019 року в місті Сімферополі…затриманий чоловік, який облив фарбою пам'ятник "вєжлівим людям", - повідомляє незаконна прес-служба МВС РФ в Криму.
Росіяни в окупованому Криму стверджують, що затриманий перебував у стані алкогольного сп'яніння.
ФОТО: ВЄСТІ.КРИМ
Наразі окупанти заарештували чоловіка і порушили кримінальну справу за ч.2 ст.214 (вандалізм) КК РФ.
Відзначається, що чоловік зізнався у скоєнні "злочину".
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