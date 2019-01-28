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У Криму сплюндрували пам’ятник "вєжлівому" зеленому чоловічку

Cвій вчинок чоловік пояснив тим, що незадоволений політикою Росії і анексією півострова
В анексованому Росією українському Криму невідомий чоловік облив червоною фарбою так званий "Пам'ятник вєжлівим людям", встановлений на честь російського солдата після окупації Криму у 2014 році.
У Криму сплюндрували пам’ятник "вєжлівому" зеленому чоловічку ФОТО: ВЄСТІ.КРИМ

Незаконне російське відомство повідомило, що чоловіка, підозрюваного у скоєнні "вандалізму" уже затримали.

"27 січня 2019 року в місті Сімферополі…затриманий чоловік, який облив фарбою пам'ятник "вєжлівим людям",повідомляє незаконна прес-служба МВС РФ в Криму.

Росіяни в окупованому Криму стверджують, що затриманий перебував у стані алкогольного сп'яніння.


ФОТО: ВЄСТІ.КРИМ

Наразі окупанти заарештували чоловіка і порушили кримінальну справу за ч.2 ст.214 (вандалізм) КК РФ.

Відзначається, що чоловік зізнався у скоєнні "злочину".

 

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28 01 2019 14:16
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