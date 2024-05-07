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У Криму сталася пожежа у місці дислокації "Іскандерів"

07 травня 2024, 12:35
У Криму сталася пожежа у місці дислокації
Фото: з вільних джерел
Супутникові знімки показують сліди пожежі на місці дислокації російських ракетних установок.

Супутникові знімки свідчать, що 4 травня в окупованому Криму спалахнула масштабна пожежа у місці дислокації російських ракетних комплексів "Іскандер-М".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Журналісти вивчили супутникові знімки PlanetLabs, і вони підтверджують, що 4 травня у Криму виникла масштабна пожежа у місці дислокації "Іскандерів-М". З цих комплексів російські війська регулярно обстрілюють Україну балістичними ракетами.

Наразі не відомо, чи пожежа виникла внаслідок українського удару, чи була спровокована пусками самих російських ракет.

Нагадаємо, ввечері 4 травня в українських телеграм-каналах з’явилося непідтверджене повідомлення про ураження у Криму двох пускових установок "Іскандер" та боєкомплекту. Раніше того ж дня Міноборони росії повідомляло про начебто перехоплення над Кримом у ніч проти 4 травня чотирьох українських ракет ATACMS.

війна в Україніросія-агресоріскандериКрим

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