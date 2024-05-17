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У Криму цієї ночі лунали вибухи

17 травня 2024, 09:09
У Криму цієї ночі лунали вибухи
Фото: з вільного доступу
росіяни заявили про атаку безпілотників.

У ніч проти 17 травня у тимчасово окупованому Криму прозвучали вибухи.

Про це повідомив гауляйтер Севастополя Михайло Развозжаєв.

"У Севастополі відбивається атака безпілотних літальних апаратів, використовується стрілецька зброя. Наразі кілька об'єктів уже знищено, збитків громадянській інфраструктурі немає. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційній інформації", – заявив Развозжаєв.

Також у соціальних мережах йдеться про атаку безпілотників у Балаклаві. Нібито російське ППО стріляє по дронах.

Ближче до опівночі в Криму повідомляли про звуки вибухів в Джанкойському районі. Зокрема, про це пише Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на підписників.

Пізніше стало відомо, що в Балаклаві зникло світло, хоча вуличні ліхтарі горять. Як передає "Кримський вітер", в цьому місті також триває робота ППО російських окупантів по безпілотниках.

У мережі припускають, що Балаклавська ТЕС може бути об'єктом атаки.

Крім того, в деяких районах Севастополя також немає світла.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 16 травня, росіяни заявили про чергову атаку на півострів Крим. Зокрема, повідомлялось про роботу ППО у Севастополі. Пізніше моніторингові канали повідомили, що в результаті атаки нібито було поцілено у паливний склад на аеродромі Бельбек, там почалася пожежа. 

До відома, це вже друга атака на Бельбек за останні декілька днів. 

Кримвійна в Україніатака безпілотниківросія-агресор

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