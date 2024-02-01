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У Криму внаслідок спецоперації ГУР знищено ракетний катер ворога "Івановєц”

01 лютого 2024, 13:59
У Криму внаслідок спецоперації ГУР знищено ракетний катер ворога
Фото: AFP
Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу “Group 13” Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер "івановєц" чорноморського флоту рф. 

Про це йдеться на сторінці відомства.

Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. 

Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― "івановєц" дав крен на корму і затонув. 

Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів.

Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала.

 

розвідкавійна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

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