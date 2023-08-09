У Криму знову пролунали вибухи: окупанти перекрили Керченський міст

Окупаційна "влада" заспокоює жителів півострова і каже про військові навчання Чорноморського флоту.

У середу, 9 серпня, на півночі Криму лунають вибухи у Джанкойському районі.

Про це пишуть російські та кримські телеграм-канали.

За їхніми даними, рух Керчинським мостом знову перекрили. Там утворилися величезні затори. Про це свідчать відео, опубліковані у мережі.

За словами місцевих, після вибухів вони помітили у небі російські вертольоти.

Пізніше у пабліках з'явилася інформація про вибухи у районі Севастопольської бухти. Як видно із фото, у небо здіймається сильний дим. Окупаційна "влада" заспокоює жителів півострова і каже про військові навчання.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв пояснив, що дим у районі Севастопольської бухти пов'язаний із тренуваннями розрахунків радіаційного, хімічного та біологічного захисту Чорноморського флоту.

"Якщо бачите дим у районі Севастопольської бухти, то не переживайте. Це флот проводить тренування розрахунків РХБЗ. У місті все спокійно", - написав він у своєму Telegram-каналі.