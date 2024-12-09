У Криму знищено російську систему ППО С-400

Це другий успішний удар по російській системі С-400 у листопаді.

Збройні сили України 29 листопада 2024 року знищили елементи системи ППО С-400 у Сімферополі, Крим. Це другий успішний удар по російській системі С-400 у листопаді.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, соціальні мережі висвітлювали вибух та детонацію ракетного палива, пов'язані зі знищенням компонентів системи ППО.

За даними британської розвідки, на знімках було виявлено дві вирви розміром 13,5 м, розкидані уламки та п'ять машин екстреного реагування.

"Це другий зареєстрований успішний удар по російських системах ППО С-400 Збройними силами України у листопаді після знищення системи ППО С-400 у Курській області 23 листопада 2024 року", - зазначають у Міноборони Британії.

Зазначимо, С-400 – російський зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності, призначений для боротьби з літаками далекого радіолокаційного виявлення та управління, РЕБ, повітряними командними пунктами, стратегічними бомбардувальниками.