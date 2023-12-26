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У Криму знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ" – Повітряні сили

26 грудня 2023, 08:07
У Криму знищено великий десантний корабель
Фото: flot.sevastopol.info
Удару завдали у ніч на 25 грудня.

Сили оборони знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". 

Про це розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу.

"А флоту на росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом ЧФ рф – крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ"", – написав він.

Олещук порадив росіянам тікати з Криму, поки не пізно. 

Місцеві в соцмережах писали, що корабель вибухнув у порту Феодосії близько 3 ночі. Окупанти традиційно заявляли про "роботу ППО". Рух кримським мостом перекривали. 

"Новочеркаськ" – великий десантний корабель проєкту 775 класу Ropucha, що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту рф. Призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками. 

 

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