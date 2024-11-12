Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Кривому Розі під завалами знайшли тіла трьох дітей

12 листопада 2024, 08:07
У Кривому Розі під завалами знайшли тіла трьох дітей
Фото: ДСНС України в Telegram
Жертвами росіян стала ціла родина – від рук окупантів загинули мати та її троє дітей: хлопчики 10 і 2 років та дівчинка, якій було лише 2 місяці
У Кривому Розі під завалами будинку, у який влучила російська ракета, знайшли тіла трьох дітей. 
 
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
 
За даними місцевого видання Кривого Рогу "Свої", жінка і троє дітей, яких знайшли під завалами, належать до однієї сім’ї. З неї вижив лише батько.
 
Напередодні під руїнами будинку виявили тіло жінки. Також повідомляли про 14 постраждалих від атаки по місту, зокрема двох дітей.
 
Нагадаємо. що ракетний удар по Кривому Рогу військові рф здійснили вранці 11 листопада. Окупанти влучили балістичною ракетою у багатоповерхівку. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв, що внаслідок влучання зруйновано під’їзди з п’ятого до першого поверху.
 
Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни — це ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Кривий Рігзагиблівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 12:10
Настає нова ера. Американська технологічна
Політика
Настає нова ера. Американська технологічна "братва" тепер хизується своїм впливом в коридорах влади – The Guardian
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 08:22
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Політика
Чому Україна готова поставити на Трампа. Чим ризикує нова адміністрація, якщо відмовить у допомозі Україні – Люк Коффі та Кейсі Мішель
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 16:35
Чому
Політика
Чому "Третю світову війну" виграє Дональд Трамп. Як перемогти "Вісь зла" – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 12:15
Світ змінився. Поле бою – не дуже – Філліпс О'Брайен
Політика
Світ змінився. Поле бою – не дуже – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 листопада 2024, 01:12
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Політика
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 13:35
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Політика
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 11:32
У
Політика
У "кімнаті без дорослих". Що означає перемога Трампа для світу? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 08:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється