У Кривому Розі під завалами знайшли тіла трьох дітей

Жертвами росіян стала ціла родина – від рук окупантів загинули мати та її троє дітей: хлопчики 10 і 2 років та дівчинка, якій було лише 2 місяці

У Кривому Розі під завалами будинку, у який влучила російська ракета, знайшли тіла трьох дітей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За даними місцевого видання Кривого Рогу "Свої", жінка і троє дітей, яких знайшли під завалами, належать до однієї сім’ї. З неї вижив лише батько.

Напередодні під руїнами будинку виявили тіло жінки. Також повідомляли про 14 постраждалих від атаки по місту, зокрема двох дітей.

Нагадаємо. що ракетний удар по Кривому Рогу військові рф здійснили вранці 11 листопада. Окупанти влучили балістичною ракетою у багатоповерхівку. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв, що внаслідок влучання зруйновано під’їзди з п’ятого до першого поверху.

Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни — це ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.