У Кривому Розі росіяни вдарили ракетами по будинку

російська армія вдарила по Кривому Рогу, є влучання у житловий будинок.

Про це в Telegram повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Є ураження ракетами. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі", – йдеться у дописі.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Телеграмі повідомив, що Кривому Розі внаслідок російської атаки є влучання у житловий будинок, під завалами можуть бути люди.

"Кривий Ріг. Влучання у житловий будинок. Є руйнування. Під завалами можуть бути люди", - зазначив він.