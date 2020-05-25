У курортній Анталії випав сніг
Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на CNN Türk.
"Травневий снігопад стався вчора у високих районах Анталії. Плато Гьоктепе в районі Аксекі, шо на висоті 2200 м вкрите білим покривом зі снігу", - йдеться у повідомленні.
Фото з сайту cnnturk.com
Сніг у цю пору року в цих районах, незважаючи на рельєф місцевості, - дивина. Деякі з місцевих відзначили, що вперше в житті спостерігають таке явища в травні.
Фото з сайту cnnturk.com
Зазвичай будь-які нетипові явища природи викликають інтерес туристів та місцевого населення. Зокрема минулого року в провінції Анталія було зафіксовано початок пляжного туризму на узбережжі та одночасно можливість здійснювати прогулянки по снігу у високогірних районах.
Фото з сайту cnnturk.com
Цього року через світову пандемію коронавірусу туристичний сезон ще не почався. У той самий час по всій Туреччині на свято закінчення Рамадана оголошено 4-денну комендантську годину із повною забороною виходити з дому.
Читайте також: Дендропарки України. Інфографіка
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО На Кіровоградщині показали, який вигляд матиме заповідник "Чорний Ворон"
- ФОТО У ПАР з'явиться готель у поїзді на залізничному мосту
- ФОТО На Полтавщині квітне 200-річний Бузковий гай
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"