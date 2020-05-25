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У курортній Анталії випав сніг

Минулого року в провінції Анталія було зафіксовано початок пляжного туризму на узбережжі та одночасно можливість здійснювати прогулянки по снігу у високогірних районах
У провінції Анталія, що на півдні Туреччини, в районі Аксекі випав сніг.
У курортній Анталії випав сніг Фото: Укрінформ

Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на CNN Türk.

"Травневий снігопад стався вчора у високих районах Анталії. Плато Гьоктепе в районі Аксекі, шо на висоті 2200 м вкрите білим покривом зі снігу", - йдеться у повідомленні.

Фото з сайту cnnturk.com

Сніг у цю пору року в цих районах, незважаючи на рельєф місцевості, - дивина. Деякі з місцевих відзначили, що вперше в житті спостерігають таке явища в травні.

Фото з сайту cnnturk.com

Зазвичай будь-які нетипові явища природи викликають інтерес туристів та місцевого населення. Зокрема минулого року в провінції Анталія було зафіксовано початок пляжного туризму на узбережжі та одночасно можливість здійснювати прогулянки по снігу у високогірних районах.

Фото з сайту cnnturk.com

Цього року через світову пандемію коронавірусу туристичний сезон ще не почався. У той самий час по всій Туреччині на свято закінчення Рамадана оголошено 4-денну комендантську годину із повною забороною виходити з дому.

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25 05 2020 15:32
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