У Курській області FPV-дрон поцілив у російський Мі-28

За даними ростовських пабліків, загинуло щонайменше 20 окупантів.

FPV-дрон-камікадзе пошкодив російський ударний гелікоптер Мі-28 у Курській області 6 серпня.

Про це пише Мілітарний, який проаналізував дописи низки російських військових у Telegram

Зокрема, про ураження пише блогер Олексій Зємцов, який веде Telegram-канал "Воевода вещает".

Він не уточнив конкретну модель, лише зазначив, що після ураження екіпажу вдалося відвести та посадити борт.

Зємцов переконує, що екіпаж живий, а гелікоптер відправили на ремонт.

Також повідомляється, що у закритих Telegram-каналах опублікували відео і стопкадри із відео заходу FPV-дрона в хвостову частину гелікоптера. Там також пишуть, що хвостова частина нагадує хвіст Мі-28.

Мі-28 – ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення бронетехніки, повітряних цілей і живої сили противника.