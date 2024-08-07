У Курській області FPV-дрон поцілив у російський Мі-28
07 серпня 2024, 14:07
Гелікоптер Мі-28Н. Фото: Сергій Аблогін
За даними ростовських пабліків, загинуло щонайменше 20 окупантів.
FPV-дрон-камікадзе пошкодив російський ударний гелікоптер Мі-28 у Курській області 6 серпня.
Про це пише Мілітарний, який проаналізував дописи низки російських військових у Telegram
Зокрема, про ураження пише блогер Олексій Зємцов, який веде Telegram-канал "Воевода вещает".
Він не уточнив конкретну модель, лише зазначив, що після ураження екіпажу вдалося відвести та посадити борт.
Зємцов переконує, що екіпаж живий, а гелікоптер відправили на ремонт.
Також повідомляється, що у закритих Telegram-каналах опублікували відео і стопкадри із відео заходу FPV-дрона в хвостову частину гелікоптера. Там також пишуть, що хвостова частина нагадує хвіст Мі-28.
Мі-28 – ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення бронетехніки, повітряних цілей і живої сили противника.