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У Курській області FPV-дрон поцілив у російський Мі-28

07 серпня 2024, 14:07
У Курській області FPV-дрон поцілив у російський Мі-28
Гелікоптер Мі-28Н. Фото: Сергій Аблогін
За даними ростовських пабліків, загинуло щонайменше 20 окупантів.
FPV-дрон-камікадзе пошкодив російський ударний гелікоптер Мі-28 у Курській області 6 серпня.
 
Про це пише Мілітарний, який проаналізував дописи низки російських військових у Telegram
 
Зокрема, про ураження пише блогер Олексій Зємцов, який веде Telegram-канал "Воевода вещает".
 
Він не уточнив конкретну модель, лише зазначив, що після ураження екіпажу вдалося відвести та посадити борт.
 
Зємцов переконує, що екіпаж живий, а гелікоптер відправили на ремонт.
 
Також повідомляється, що у закритих Telegram-каналах опублікували відео і стопкадри із відео заходу FPV-дрона в хвостову частину гелікоптера. Там також пишуть, що хвостова частина нагадує хвіст Мі-28.
 
Мі-28 – ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення бронетехніки, повітряних цілей і живої сили противника.
війна в Україніросія окупантиДронвертоліт

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