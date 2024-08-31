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У Курській області навчальний рік не почнеться – Лісовий

31 серпня 2024, 13:59
У Курській області навчальний рік не почнеться – Лісовий
iakursk.ru
Україна діє за міжнародним правом.
На територіях Курської області росії, які контролюють українські військові, не почнеться навчальний рік, адже Україна дотримується норм міжнародного права.
 
Про це сказав міністр освіти та науки Оксен Лісовий в інтерв’ю BBC.
 
За його словами, "на серйозному рівні" обговорювали початок навчання на територіях Курщини, які контролює Україна. Однак починати там навчальний рік не будуть, адже "є міжнародне право".
 
"Ми робити так, як росія, не будемо, а будемо робити краще", — сказав Лісовий.
 
Раніше заступник глави МОН Михайло Винницький сказав, що Міністерству освіти та науки, ймовірно, доведеться складати план, як забезпечувати освіту дітей на підконтрольних Україні територіях у Курській області.
 
"Йдеться про те, що якщо ситуація, як вона зараз розвивається, буде тривати довше, то десь до кінця вересня — початку жовтня, нам доведеться складати план, як ми будемо забезпечувати освіту на тих територіях для неповнолітніх дітей. Це не передбачатиме їхнього переміщення на територію України", — заявляв посадовець.
освітавійна в УкраїніКурська областьросія окупанти

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