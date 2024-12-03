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У Курській області стає все небезпечніше для російських військ – Forbes

03 грудня 2024, 11:11
У Курській області стає все небезпечніше для російських військ – Forbes
iakursk.ru
Український 225 десантно-штурмовий батальйон опублікував свіже відео з цього напрямку.
Усередині жовтня ЗСУ перетворили невелику ділянку асфальту в Курській області на заході росії на "дорогу смерті". Попри значний проміжок часу, нічого не змінилось - окупанти продовжують йти цим шляхом, втрачаючи життя та техніку.
 
Про це пише Forbes.
 
Дорога повз Зелений Шлях "стала пасткою для російських військ". Нещодавно на ній знищили щонайменше 10 військових машин, які тепер стоять там поряд зі старою спаленою технікою.
 
Український 225 десантно-штурмовий батальйон опублікував свіже відео з цього напрямку. Військові зазначили:
 
"Поля заміновані, дорога обстріляна нашою артилерією, кожен рух ретельно відстежується".
 
Як відомо, правитель рф путін дав своїм військам час до лютого, щоб повернути території Курщини, які зараз перебувають під контролем Сил оборони.
 
"Але російська техніка з квартету морських і повітряно-десантних бригад і полків продовжує атакувати тією ж дорогою біля Зеленого Шляху, крихітного хутора на західному краю виступу. А українці продовжують вибивати їх мінами, безпілотниками та артилерією. російські напади в жовтні здебільшого проходили за участі бойових машин піхоти БТР-82 із партії щонайменше 40 16-тонних восьмиколісних машин, які Кремль щойно доставив на лінію фронту", - зазначає видання.
 
Однак наразі, схоже, БТР-82 закінчуються. Судячи з димлячих уламків вздовж "дороги смерті", останнім часом там знищуються БМП і БМД, броньовані тягачі МТ-ЛБ і броньовані вантажівки "Буран". Ймовірно, росіянам доведеться йти у бій на будь-якій техніці, яку їхня промисловість зможе швидко поставити.
 
"Я думаю, що ми побачимо багато нових транспортних засобів під час майбутніх штурмів", — пише оператор БПЛА Kriegsforscher, який бере участь у боях на Курщині.
 
За його словами, йдеться про щонайменше два типи броньованих вантажівок: 14-тонний Typhoon-VDV і восьмитонний "Тигр". Обидві моделі порівняно прості у виготовленні, але жодна не може зрівнятися з 21-тонною БМП-3 за рівнем бронезахисту та прохідності.
війна в УкраїніКурська областьросія окупанти

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