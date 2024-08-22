У Курській області українці взяли під контроль ще один населений пункт – Зеленський

У Курській області рф знову вдалося поповнити обмінний фонд коштом полонених росіян.

Триває війна в Україні, і у Курській області російської федерації українські Сили оборони взяли під контроль ще один населений пункт.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соціальній мережі Facebook.

Він відвідав прикордоння Сумщини та провів нараду з головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським і начальником Сумської військової адміністрації.

"Головком доповів про оперативну обстановку в усіх районах активних дій, і, зокрема, на найжорсткіших напрямках фронту. Повідомив про кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках. У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду", - повідомив Зеленський.