У Курській області перебувають вже 10 тисяч військових із Північної Кореї – Reuters

Найбільше їх зафіксовано у прифронтових районах.

У росію прибули понад 10 тисяч військових з Північної Кореї для підтримки війни проти України.

"Ми розуміємо, що понад 10 000 північнокорейських військовослужбовців наразі перебувають у росії, і значна частина з них перемістилася до прифронтових районів, включаючи Курськ", — заявив на брифінгу речник міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха-Кьо з посиланнями на дані розвідки,

За словами Чона, вони ще не мають даних про участь північнокорейських військових у боях чи загибель до 40 з них, про що раніше заявляли деякі ЗМІ. Речник Держдепу Метью Міллер також зазначав, що Штати зафіксували близько 10 тисяч північнокорейських солдатів у Курській області.

Він нагадав, що держсекретар Ентоні Блінкен раніше вказував інші цифри - тоді казали про близько 8 тисяч солдатів із Північної Кореї. "Зараз ми оцінюємо, що близько 10 тисяч прибули в Курську область і можуть почати участь у боях найближчими днями", — зазначив Міллер.

Напередодні, президент Володимир Зеленський повідомив про прибуття в Курську область 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців.