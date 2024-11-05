Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Курській області перебувають вже 10 тисяч військових із Північної Кореї – Reuters

05 листопада 2024, 09:53
У Курській області перебувають вже 10 тисяч військових із Північної Кореї – Reuters
Фото: з відкритих джерел
Найбільше їх зафіксовано у прифронтових районах.
У росію прибули понад 10 тисяч військових з Північної Кореї для підтримки війни проти України.
 
Про це пише Reuters.
 
"Ми розуміємо, що понад 10 000 північнокорейських військовослужбовців наразі перебувають у росії, і значна частина з них перемістилася до прифронтових районів, включаючи Курськ", — заявив на брифінгу речник міністерства оборони Південної Кореї Чон Ха-Кьо з посиланнями на дані розвідки, 
 
За словами Чона, вони ще не мають даних про участь північнокорейських військових у боях чи загибель до 40 з них, про що раніше заявляли деякі ЗМІ. Речник Держдепу Метью Міллер також зазначав, що Штати зафіксували близько 10 тисяч північнокорейських солдатів у Курській області.
 
Він нагадав, що держсекретар Ентоні Блінкен раніше вказував інші цифри - тоді казали про близько 8 тисяч солдатів із Північної Кореї.
 
"Зараз ми оцінюємо, що близько 10 тисяч прибули в Курську область і можуть почати участь у боях найближчими днями", — зазначив Міллер.

 

Напередодні, президент Володимир Зеленський повідомив про прибуття в Курську область 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців.

КНДРвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Політика
Роки нерішучості США. путін на марші, хто б не переміг на виборах – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 листопада 2024, 08:11
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 16:35
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Технології
Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити путіна. Але ця ракета не здатна вирішити проблему безперервної переваги росії у живій силі – Девід Екс
Переклад iPress – 04 листопада 2024, 12:39
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О'Брайен
Політика
Гарріс найкраща як для США, так і для України. Повільне, криваве просування, яке коштує росії величезних втрат – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 листопада 2024, 23:28
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Політика
Передсмертна промова. Pax Americana – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 15:24
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 12:33
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Політика
Не дозвольте росії виграти війну в Україні. Європі слід сформувати нову стратегію – Стівен Пайфер та Анна Вісландер
Переклад iPress – 01 листопада 2024, 08:05
Український фронт на південь від Курахового
Cуспільство
Український фронт на південь від Курахового "просів". Тим часом "Азов" майже відбив Торецьк – Том Купер
Переклад iPress – 31 жовтня 2024, 17:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється