У Курську область проти ЗСУ перекидають ПВК "Вагнер"
08 серпня 2024, 13:31
російський блогер Юрій Подоляка повідомляє, що в Суджі "повно солдатів ЗСУ".
Бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" російське командування перекидає в Курську область для чинення опору ЗСУ.
Про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "військкор" Єгор Гузенко.
Зазначається, що він опублікував відеозапис із найманцями, підписавши його словами: "Я говорив, що будуть хороші новини? Так ось вони вам. До росії повертаються бійці ПВК "Вагнер"... Скоро розповім про подальші сюрпризи".
На згаданому відео нібито представники ПВК підтверджують, що повертаються до рф - у Курську область.
"Скоро прийдемо. Буде спекотно, але ми з вогнегасниками", - заявив один із бойовиків.
Водночас, як пише "База" з посиланням на інших російських "воєнкорів", наразі частина Суджі, в якій тривають стрілецькі бої, перебуває під контролем України.
"Українські формування зайняли західну половину Суджі. Зараз лінія бойового зіткнення проходить по району дамби - вона являє собою низину, через яку протікає досить невелика річка Суджа", - заявив "військкор" Михайло Зінченко.
За словами Зінченка, цю ділянку разом із військовими рф обороняють також загони "місцевого ополчення".
За даними його колеги Юрія Котенкова, більша частина Суджі - під контролем українських військових, а на території цього населеного пункту присутні танки.
російський блогер Юрій Подоляка повідомляє, що в Суджі "повно солдатів ЗСУ".
"Суджа для нас загалом втрачена. А це найважливіший логістичний хаб. І противник намагається цю перевагу розігрувати. Від Суджі йде, зокрема, і дорога на північ, на Льгов, якою він також намагається просуватися", - пише блогер.
За деякими даними, окупантам вдалося зупинити ЗСУ в районі робочого селища Кореневе, інтенсивні бої точаться на рубежі Локня - Микільський - Вікторівка - Круглянка.
"Вночі та вранці в Курській області сили ППО збили 6 українських безпілотників літакового типу і 5 ракет. З 7 серпня в Курській області діє режим НС", - стверджують росЗМІ.
За даними ресурсу "Раньше всех. Ну почти", Міноборони рф стверджує, що підрозділи угруповання військ "Північ" спільно з органами ФСБ "продовжують знищувати" підрозділи ЗСУ в Судженському і Кореневському районах Курської області, що безпосередньо примикають до російсько-українського кордону.
Загарбники задіяли резерви, ракетні війська, авіацію, артилерію, що, згідно з твердженням Міноборони рф, зупинило ЗСУ.
"Здійснюється вогневе ураження виявлених скупчень живої сили і техніки ЗСУ. Припиняються спроби прориву окремих підрозділів углиб території на Курському напрямку. Наносяться авіаційні удари по резервах ЗСУ, що висуваються, на території Сумської області", - сказано в заяві.
У міністерстві стверджують, що за добу українська сторона втратила до 400 військовослужбовців і 32 одиниці бронетехніки - танк, чотири бронетранспортери, три бойові машини піхоти і 24 бойові броньовані машини "Козак".