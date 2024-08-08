У Курську область проти ЗСУ перекидають ПВК "Вагнер"

російський блогер Юрій Подоляка повідомляє, що в Суджі "повно солдатів ЗСУ".

Бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" російське командування перекидає в Курську область для чинення опору ЗСУ.

Про це пишуть російські ЗМІ, зокрема "військкор" Єгор Гузенко.

Зазначається, що він опублікував відеозапис із найманцями, підписавши його словами: "Я говорив, що будуть хороші новини? Так ось вони вам. До росії повертаються бійці ПВК "Вагнер"... Скоро розповім про подальші сюрпризи".

На згаданому відео нібито представники ПВК підтверджують, що повертаються до рф - у Курську область.