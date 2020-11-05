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У квітні Канада втратила рекордні 2 мільйони робочих місць

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що програма субсидування надзвичайної заробітної плати буде продовжена після червня.
У квітні Канада втратила рекордні 2 мільйони робочих місць Фото: ЕРА

У квітні Канада втратила рекордні 2 мільйони робочих місць, через що влада заявила, що розширює програму субсидування заробітної плати, пише "Економічна правда".

Управління статистики Канади також заявило, що не порахувало 1,1 мільйона людей, які тимчасово втратили роботу і чекали на повернення після зняття обмежень.

Якби ці люди були пораховані, рівень безробіття у квітні був би рекордним 17,8%, а не 13%, зазначили у відомстві.

Видання пише, що Канада вже втратила мільйон робочих місць у березні, оскільки криза посилилась. Станом на 5 травня більше 7,5 мільйона канадців подали заявку на отримання будь-якої федеральної допомоги з працевлаштування.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що програма субсидування надзвичайної заробітної плати буде продовжена після червня.

Він додав, що програма вже закладена в бюджет на суму 73 млрд канадських доларів (52,4 млрд дол - ЕП).

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11 05 2020 13:58
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