У Києва закінчуються запаси американських ракет – NYT

Українські військові уповільнюють обстріли росії ракетами, очікуючи Трампа на посаді президента США.

Ракети дальнього радіусу дії, надані США і Британією, використовувалися для ударів по території рф, попри на побоювання, що їх використання призведе до ескалації конфлікту.

Про це інформує американська газета The New York Times.

Видання, посилаючись на американських чиновників пише, що ЗСУ обмежує застосування ракет ATACMS через вичерпання запасів і ймовірну зміну політики новообраного президента США Дональда Трампа щодо дозволу на удари вглиб рф.

Журналісти додають, навесні, коли США ухвалили рішення надати Україні ракети ATACMS, зі складів Пентагону було передано близько 500 штук.

Від початку Київ не мав дозвіл використовувати ці ракети для ударів по території рф, тому вони застосовувалися для ураження цілей на окупованих територіях і в Криму.

Проте в листопаді адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Києву використовувати ці ракети для ударів вглиб рф, тоді в України залишалося лише кілька десятків ATACMS, ймовірно, порядка 50.

The New York Times із посиланням на двох американських посадовців додає, що можливості отримати додаткові ракети були фактично вичерпані, а запаси цього озброєння вже були спрямовані для забезпечення потреб у регіонах Близького Сходу та Азії.

Британія, яка після рішення Байдена також дозволила Україні використовувати свої далекобійні ракети Storm Shadow на території рф, нещодавно заявили, що їхні запаси цих ракет теж обмежені.

Крім того, ситуацію навряд чи змінить Дональд Трамп, який нещодавно заявив в інтерв’ю Time, що він категорично не погоджується з використанням Україною ракет ATACMS на території рф і назвав рішення адміністрації Байдена надати ці ракети "дурним".

В той же день кремль відреагував і заявив, що позиція Трампа "повністю збігається" з поглядами москви.

The New York Times пише, що на основі інформації російського Міністерства оборони та військових блогерів, після отримання дозволу США і Британії Україна здійснила щонайменше шість ракетних ударів, використавши не менше ніж 31 ракету ATACMS і 14 Storm Shadow.

Українські військові не коментують використання цих ракет, однак ані США, ані Україна не спростовували оприлюднені цифри.

Також газета наводить слова посадовців і аналітиків, які називають удар Storm Shadow 20 листопада по російському командному бункеру поблизу селища Мар’їно в Курській області рф одним із найбільш ефективних.

В ту ж добу росія випустила свою нову гіперзвукову балістичну ракету "Орєшнік" по Дніпру.

І пізніше начальник Генерального штабу рф генерал Валерій Герасимов провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, щоб обговорити "занепокоєння ризиками подальшої ескалації".

"Після цієї розмови Україна протягом двох тижнів не використовувала ракети ATACMS і Storm Shadow. У цей же період Росія знизила кількість ракетних і дронових атак на Україну, хоча Путін пригрозив запустити "Орєшнік" по Києву, якщо Україна не припинить використовувати ATACMS на території Росії", – пише The New York Times.

Проте путін і далі намагається обережно реагувати на українські операції і москва, можливо, не відповість США на удари ракетами далекого радіуса дії, щоб не втягнути Вашингтон у війну.

Аналітики вважають, що Україна уповільнила використання ракет через їх малий запас і вже реалізовані удари по найпріоритетніших цілях.

"Ми вирішили почекати та шукати високовартісні цілі. Не слід очікувати швидких результатів, адже нам потрібно зберегти цей потенціал і використовувати його максимально обдумано", - розказав військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.